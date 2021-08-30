"Путин добился успеха": польский политик "нашёл" у России "Северный поток-3"

Экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью изданию Do Rzeczy рассказал о боязни Варшавы перед "Северным потоком-2" и якобы запланированным Москвой "Северном потоке-3".

По мнению Шереметьева, Россия довела "Северный поток-2" до логического завершения:

"Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток-2" "Северным потоком-3".

Шереметьев уточнил, что под новым "потоком" он подразумевает вовсе не газопровод, а наплыв нелегальных мигрантов в Польшу, якобы организованный для того, чтобы навредить интересам Варшавы. Как и почему с пограничным кризисом связана Россия, Шереметьев не объяснил.

В последние недели Польша, Литва и Латвия заявляют о росте числа задержанных нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

Ранее Pravda.Ru писала, что Польша построит новый забор на границе с Белоруссией.

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