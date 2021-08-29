Пограничники Литвы выбросили беженку без сознания на границе с Белоруссией

Группа белорусских пограничников обнаружила на белорусско-литовской границе пожилую беженку без сознания. Они уверены, что женщину оставили без помощи военнослужащие Литвы.

По данным сайта Государственного пограничного комитета Белорусской республики, пожилую беженку нашла группа военных пограничной заставы "Дотишки" — участок Лидского погранотряда.

"Двое молодых людей пытались оказать помощь женщине, которая находилась в полуобморочном состоянии. Она не могла говорить, — рассказал один из белорусских военных.

После того, как нелегалу помогли приехавшие на вызов сотрудники скорой помощи, женщина рассказала, что была в составе группы беженцев, которые пытались покинуть Литву и просить убежище у белорусских властей.

"Группа литовских силовиков не пускала их через переход. Военнослужащие содержали нелегалов в нечеловеческих условиях: морили голодом и издевались", — продолжила свой рассказ женщина.

Она добавила, что всех, кого не пропустили в Белоруссию, обещали убить после возвращения в Литву.

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