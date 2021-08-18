Агне Билотайте поручила государственным службам усилить бдительность на границе.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила о том, что 12 белорусских пограничников незаконно пересекли границу государства. Слова Билотайте опубликованы на сайте МВД.
Билотайте заверила, что Литва не собирается мириться с "дерзкой провокацией" со стороны белорусских официальных лиц:
Мы незамедлительно отреагировали на провокацию и приняли решение о дополнительном усилении охраны границы.
Из заявления МВД следует, что представители белорусских силовых структур, вооруженные спецсредствами, применили силу для того, чтобы "втолкнуть" 35 нелегальных мигрантов в Литовскую Республику, после чего сами оказались на территории Литвы. Инцидент произошел неподалеку от пограничной станции Гинтарас Жагунис.
В ведомстве отмечают, что это далеко не единственный подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последнее время.
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