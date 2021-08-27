Эксперты обсудили ключевые версии взрывов в Казахстане

В Казахстане 26 августа эвакуировали более тысячи граждан из-за взрывов и пожара рядом с военным объектом. Погибли девять человек. Журналисты Телеканала "360" обсудили возможные причины происшествия с директором Исследовательской ассоциации Centero Максимом Вилисовым и военным обозревателем Александром Жилиным.

Максим Вилисов заявил, что правительство Казахстана не зря выдвинуло версию о диверсии. Дело не только в ситуации с Афганистаном. Эксперт объяснил своё мнение:

"Террористические группировки готовы активизироваться. Центральная Азия — наиболее уязвимый регион".

По словам эксперта, если за взрывами стояли террористы, поднимется вопрос о состоятельности Казахстана как государства. Власти должны делать всё для защиты страны.

Также Максим Вилисов отметил, что правительству Казахстана стоит сложить полномочия, если версия с террористами подтвердится.

Существуют и другие предположения о произошедшем. Полковник Александр Жилин сообщил, что с помощью пожара злоумышленники могли скрыть следы воровства. Он напомнил о подобных случаях в Советском Союзе:

"Это было у нас, если помните, это было на Украине. Чем Казахстан лучше? Я бы рассматривал эту версию в качестве приоритетной".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.