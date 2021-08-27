Пять человек погибли из-за взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

Пять человек погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане.

По информации РИА Новости, о гибели четырёх военнослужащих в ходе ликвидации последствий ЧП заявил на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Позже пресс-служба минобороны сообщило о том, что погиб также начальник пожарной команды, работающей на месте происшествия.

Склад инженерных боеприпасов на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана загорелся вечером 26 августа. После этого на складе прогремело не менее десятка взрывов.

В результате ЧП пострадали около 90 человек. Утром 27 августа 28 из них оставались в больницах, шестеро - в тяжёлом состоянии.

Сообщается, что По факту инцидента на складе боеприпасов возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Министр обороны Казахстана заявил о готовности подать в отставку в связи со случившимся.

В настоящее время тушение пожара на месте продолжается. Жителей сёл, расположенных в окрестностях склада, эвакуировали.

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