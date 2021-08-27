Российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал теракты в столице Афганистана, который захватили террористы "Талибана"*. Специалист оценил реакцию и действия президента Джо Байдена, после решения которого военные США покинули страну и отдали её в руки радикалов.
В беседе с журналистами "Свободной прессы" Франц Клинцевич заявил, что операция американских властей по уходу из Афганистана в первую очередь негативно скажется на имидже Джо Байдена. Также ситуация дестабилизирует обстановку в среднеазиатских республиках и России.
Президент США признавался, что ответственен за смерти солдат. В ходе терактов "Исламского государства"* в Кабуле 26 августа погибли 13 граждан Америки.
"Байден, который в политике уже около 50-ти лет, очень хорошо понимает что почём. Он видит, что ему предстоит очень серьёзно поменять многие вещи, которые запустили его предшественники", — сказал Франц Клинцевич.
По его словам, действующего президента США сейчас критикуют не только противники вроде Дональда Трампа, который активно эксплуатирует ситуацию, но и сторонники.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.