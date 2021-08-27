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Франц Клинцевич: "Афганистан — серьёзный просчёт Байдена"

Мир

Российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал теракты в столице Афганистана, который захватили террористы "Талибана"*. Специалист оценил реакцию и действия президента Джо Байдена, после решения которого военные США покинули страну и отдали её в руки радикалов.

Франц Клинцевич: "Афганистан — серьёзный просчёт Байдена"

В беседе с журналистами "Свободной прессы" Франц Клинцевич заявил, что операция американских властей по уходу из Афганистана в первую очередь негативно скажется на имидже Джо Байдена. Также ситуация дестабилизирует обстановку в среднеазиатских республиках и России.

Президент США признавался, что ответственен за смерти солдат. В ходе терактов "Исламского государства"* в Кабуле 26 августа погибли 13 граждан Америки.

"Байден, который в политике уже около 50-ти лет, очень хорошо понимает что почём. Он видит, что ему предстоит очень серьёзно поменять многие вещи, которые запустили его предшественники", — сказал Франц Клинцевич.

По его словам, действующего президента США сейчас критикуют не только противники вроде Дональда Трампа, который активно эксплуатирует ситуацию, но и сторонники.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Афганистан: что для него лучше? США или Талибы*?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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