В аэропорту Кабула прогремел взрыв после атаки террориста-смертника

О случившемся сообщили президенту США Джо Байдену.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби написал в Twitter, что возле кабульского аэропорта прогремел взрыв.

По словам Кирби, инцидент произошел снаружи аэропорт, и на данный момент нет никакой ясности по поводу пострадавших. Пресс-секретарь пообещал опубликовать дополнительную информацию, как только она появится.

О случившемся уже сообщили президенту США Джо Байдену.

Афганский журналист Биляль Сарвари заявил в Twitter, что имела место "крупная атака смертника", а также "небольшая перестрелка".

Телеканал CNN утверждает, что пострадали несколько граждан Афганистана, двое из них погибли.

Газета Wall Street Journal пишет, что взрыв произошел напротив кабульского аэропорта у отеля Baron, где останавливались британцы, собиравшиеся покинуть Афганистан.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула, а лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры.

*террористическая организация, запрещенная в России

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