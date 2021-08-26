В аэропорту Кабула прогремел взрыв после атаки террориста-смертника

О случившемся сообщили президенту США Джо Байдену.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби написал в Twitter, что возле кабульского аэропорта прогремел взрыв.
По словам Кирби, инцидент произошел снаружи аэропорт, и на данный момент нет никакой ясности по поводу пострадавших. Пресс-секретарь пообещал опубликовать дополнительную информацию, как только она появится.
О случившемся уже сообщили президенту США Джо Байдену.
Афганский журналист Биляль Сарвари заявил в Twitter, что имела место "крупная атака смертника", а также "небольшая перестрелка".
Телеканал CNN утверждает, что пострадали несколько граждан Афганистана, двое из них погибли.
Газета Wall Street Journal пишет, что взрыв произошел напротив кабульского аэропорта у отеля Baron, где останавливались британцы, собиравшиеся покинуть Афганистан.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула, а лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры.
*террористическая организация, запрещенная в России
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