ИГИЛ* собирается атаковать аэропорт Кабула

Заклятый враг "Талибана"* стремится посеять хаос.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что террористическая организация ИГИЛ ("Исламское государство"*) попытается атаковать аэропорт Кабула:

США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что группировка планирует совершить серию атак.

По словам источника, в Пентагоне встревожены заявлениями ИГИЛ*, угрожающего совершить нападения в толпе людей, пытающихся попасть в кабульский аэропорт для эвакуации. Угрозы выглядят особенно удручающими на фоне новостей о том, что из тюрем в окрестностях Кабула недавно совершили побег более 100 заключенных, относящихся к местному филиалу ИГИЛ*, отмечает CNN.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры.

* Запрещенная в России террористическая группировка