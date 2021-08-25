Заклятый враг "Талибана"* стремится посеять хаос.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что террористическая организация ИГИЛ ("Исламское государство"*) попытается атаковать аэропорт Кабула:
США считают, что ИГИЛ*, заклятый враг "Талибана"*, стремится посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что группировка планирует совершить серию атак.
По словам источника, в Пентагоне встревожены заявлениями ИГИЛ*, угрожающего совершить нападения в толпе людей, пытающихся попасть в кабульский аэропорт для эвакуации. Угрозы выглядят особенно удручающими на фоне новостей о том, что из тюрем в окрестностях Кабула недавно совершили побег более 100 заключенных, относящихся к местному филиалу ИГИЛ*, отмечает CNN.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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