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Лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры

Мир

Лидер сопротивления талибам* в Панджшере Ахмад Масуд выразил надежду на посредничество России в переговорах с движением "Талибан"*. Ахмад Масуд надеется, что Россия поможет избежать эскалации конфликта.

Лидер сопротивления талибам* попросил Россию организовать переговоры

Масуд уверен, что Москва способна провести "экстренные мирные переговоры" и может убедить "Талибан" пойти на контакт с Панджшером. При этом лидер повстанцев отметил, что никто из его сторонников с российской стороной ещё не связывался, но Масуд надеется, что такая возможность предоставится, ведь это "в интересах России":

"Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия. Если экстремистская идеология будет внедрена в Афганистане, то заполыхает вся Центральная Азия и юг России", — приводит его слова РБК.

Ранее Pravda. Ru писала, что последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться, и около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию.

* "Талибан" — запрещённая в РФ террористическая организация.

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Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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