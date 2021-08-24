Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться

Ополченцам не хватает ресурсов и международной поддержки.

Лидер Панджшерского сопротивления Ахмад Масуд будет искать возможность для урегулирования конфликта с талибами. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По словам советника Масуда, ополченцы вынуждены капитулировать из-за нехватки ресурсов и отсутствия международной поддержки. Западные страны не хотят отправлять оружие движению сопротивления, потому что устали от войны в Афганистане, а Панджшер не способен сражаться с превосходящими силами талибов:

Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана"* теперь есть опытные бойцы. Расклад явно против Панджшера. Думаю, он продержится пару месяцев, а потом придет зима.

Масуд попытается сдаться "с честью", но с учетом репутации его отца (Ахмада Шаха Масуда, известного успешной борьбой с талибами) капитуляция будет важной победой талибов.

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