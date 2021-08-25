В России опасаются, что под видом беженцев в страну приедут террористы.
Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал рассказал изданию РИА Новости, что российские власти согласились помочь примерно 1 тысяче граждан, желающих приехать из Афганистана в РФ.
По словам Джалала, желающих приехать из Афганистана в Россию гораздо больше, но людей пришлось разделить на четыре категории:
Джалал отметил, что представители всех этих категорий прибудут в Россию "при первой же технической возможности", всего ожидается приезд тысячи человек.
Еще по двум категориям афганцев, также желающих въехать в Россию, идет согласование, ведь важно, чтобы под видом простых людей не прибыли террористы, заключил Джалал.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться.
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