Около тысячи афганцев получили разрешение на въезд в Россию

В России опасаются, что под видом беженцев в страну приедут террористы.

Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал рассказал изданию РИА Новости, что российские власти согласились помочь примерно 1 тысяче граждан, желающих приехать из Афганистана в РФ.

По словам Джалала, желающих приехать из Афганистана в Россию гораздо больше, но людей пришлось разделить на четыре категории:

лица афганского происхождения, имеющие российское гражданство;

студенты, учившиеся в России, но оставшиеся в Афганистане;

лица, работавшие в коммерческих структурах и имеющие разрешение на трудовую деятельность в России и соответствующую визу;

лица, имеющие вид на жительство.

Джалал отметил, что представители всех этих категорий прибудут в Россию "при первой же технической возможности", всего ожидается приезд тысячи человек.

Еще по двум категориям афганцев, также желающих въехать в Россию, идет согласование, ведь важно, чтобы под видом простых людей не прибыли террористы, заключил Джалал.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться.

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