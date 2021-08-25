Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии

Президенты стран Балтии и Польши 24 августа по окончании мероприятий "Крымской платформы" устроили "междусобойчик" в Киеве.

Инициатором встречи была Эстония, тема — ситуация на границе Европейского Союза и Белоруссии и нарушения Минском прав человека.

По итогам разговора было составлено совместное заявление, в котором главы четырёх стран подчеркнули, что "воля белорусского народа должна быть главным ориентиром для формирования будущего Республики Беларусь".

"Год назад, перед президентскими выборами в стране, граждане Белоруссии надеялись, что у них есть право определять её будущее. Но власти не прислушались к их голосам. Участники мирного народного движения, беспрецедентного в новейшей истории страны, были наказаны тюремным заключением и ссылкой. Надежда сменилась страхом и распространением репрессий. Мы солидарны со всем народом Белоруссии, права которого ограничены на родине", — говорится в декларации.

"Гибридная операция режима Александра Лукашенко"

Участники импровизированного круглого стола добавили, что с июня их страны сталкиваются с гибридными атаками на восточную границу Европейского Союза и НАТО.

"Уязвимые граждане из третьих стран используются для подпитки незаконного пересечения границы с Белоруссией. Это не миграционный кризис, а политически организованная гибридная операция режима Александра Лукашенко по отвлечению внимания от растущих нарушений прав человека и гражданских прав. Мы осуждаем это неприемлемое поведение. Бесполезное давление и безрассудные действия не изменят нашу согласованную политику в отношении кризиса в Белоруссии”, — говорится в документе, составленном по итогам разговора.

Политики подчеркнули, что их страны активно поддерживают все международные инициативы, "направленные на борьбу с безнаказанностью в Белоруссии", добавив, что готовы помочь выстроить этой стране "инклюзивный национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам”.