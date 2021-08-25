EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Экоцид": СКР завёл дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
"Ад на земле": ООН прогнозирует голод для миллионов афганцев
Киев предупредили: "нацики" готовят теракты перед поездкой Зеленского к Байдену
Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне манёвров США и их союзников
Счётная палата: госдолг России превысил 20 трлн рублей
Иран может стать основным поставщиком газа в Европу
Больше некому: Минобороны России вывезет из Афганистана граждан ОДКБ и Украины
Заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID-19 ничем его не порадовал

Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии

Мир » Европа

Президенты стран Балтии и Польши 24 августа по окончании мероприятий "Крымской платформы" устроили "междусобойчик" в Киеве.

Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии

Инициатором встречи была Эстония, тема — ситуация на границе Европейского Союза и Белоруссии и нарушения Минском прав человека.

По итогам разговора было составлено совместное заявление, в котором главы четырёх стран подчеркнули, что "воля белорусского народа должна быть главным ориентиром для формирования будущего Республики Беларусь".

"Год назад, перед президентскими выборами в стране, граждане Белоруссии надеялись, что у них есть право определять её будущее. Но власти не прислушались к их голосам. Участники мирного народного движения, беспрецедентного в новейшей истории страны, были наказаны тюремным заключением и ссылкой. Надежда сменилась страхом и распространением репрессий. Мы солидарны со всем народом Белоруссии, права которого ограничены на родине", — говорится в декларации.

"Гибридная операция режима Александра Лукашенко"

Участники импровизированного круглого стола добавили, что с июня их страны сталкиваются с гибридными атаками на восточную границу Европейского Союза и НАТО.

"Уязвимые граждане из третьих стран используются для подпитки незаконного пересечения границы с Белоруссией. Это не миграционный кризис, а политически организованная гибридная операция режима Александра Лукашенко по отвлечению внимания от растущих нарушений прав человека и гражданских прав.

Мы осуждаем это неприемлемое поведение. Бесполезное давление и безрассудные действия не изменят нашу согласованную политику в отношении кризиса в Белоруссии”, — говорится в документе, составленном по итогам разговора.

Политики подчеркнули, что их страны активно поддерживают все международные инициативы, "направленные на борьбу с безнаказанностью в Белоруссии", добавив, что готовы помочь выстроить этой стране "инклюзивный национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
"Ад на земле": ООН прогнозирует голод для миллионов афганцев
Абьюзеры рядом с нами: как спастись от токсичных отношений
Киев предупредили: "нацики" готовят теракты перед поездкой Зеленского к Байдену
Зачем женщинам ходить к маммологу на приём?
Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне манёвров США и их союзников
Счётная палата: госдолг России превысил 20 трлн рублей
Борьба за сон: оригинальные советы от специалистов Института натуропатии
Иран может стать основным поставщиком газа в Европу
Больше некому: Минобороны России вывезет из Афганистана граждан ОДКБ и Украины
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Мир. Новости мира
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников