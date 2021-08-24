Чего наобещали Украине гости "Крымской платформы"

23 августа на саммите организованной Украиной "Крымской платформы", участие в которой приняли представители 46 стран, была принята декларация, содержащая аж 46 пунктов.

Документ опубликован на сайте украинского МИД.

Особо активными выступающими на мероприятии, который министр иностранных дел России Сергей Лавров ещё до его начала назвал "шабашем", были представители Соединённых штатов, Франции и Германии.

В чём заверили Украину

Дженнифер Грэнхолм, глава минэнерго США от имени Вашингтона заверила Украину в намерении "поставить Россию на место". Она напомнила собравшимся, что Штаты "предоставили $4,9 млн помощи Украине":

"Мы будем и впредь оказывать поддержку ВСУ, помогая с защитным оружием и оборудованием. Мы хотим поставить Россию на место, добившись прекращения её вмешательства на Донбассе и в Крыму".

Петер Альтмайер, министр экономики и энергетики Германии, заявил, что его страна "не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте", поэтому никогда не признает полуостров российским:

"Мы видим, какие угрозы это несёт, в частности, крымским татарам и другим жителям".

Кстати, что именно видят в Берлине, министр не уточнил. Зато на полном серьёзе пообещал, что "транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года".

Франк Ристер, французский министр внешней торговли, пообещал поддержку "территориальной целостности Украины".

И тоже не сказал, как Париж это будет делать. Ну не войска же в Крым направит, в самом деле?

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