В Украине надеются на помощь США.
Депутат Верховной рады от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о худшем варианте развития событий для Киева в вопросе запуска российского газопровода "Северный поток — 2".
По словам Гончаренко, Украина может помешать запуску газопровода при помощи американского правительства. Если проект все-таки заработает, то основной целью Киева будет заключение десятилетнего соглашения на поставку 40 миллиардов кубометров газа по ГТС, уверен депутат.
Если же Украина не получит каких-либо гарантий после 2024 года, то это станет ее безоговорочным поражением, заключил Гончаренко.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока-2".
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