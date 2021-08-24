Немецкие читатели уверены, что Берлин ничего не должен Киеву.
В комментариях под публикацией немецкого издания Spiegel развернулась дискуссия. Читатели считают заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о введении санкций против России в случае, если та будет использовать "Северный поток-2" в качестве "политического оружия", некорректным и уверены, что Германия ничего не должна Украине.
"Я не могу понять, почему Берлин должен отвечать за украинский бюджет. Это в Киеве должны озаботиться получением прибыли в случае снижения платы за транзит", — пишет пользователь под псевдонимом PioNier.
"Меня возмущает подобострастная позиция правительства Германии. Как будто с "Северным потоком" мы совершили преступление и должны перед всеми извиняться". (BeckySharp)
"Не пойму, из-за чего такое волнение. Благодаря "Северному потоку-2" "Газпром" лишится платы за транзит, и это должно снизить наши расходы на отопление". (Aleksandar)
"Неужели все забыли, зачем строится "Северный поток -2"? Чтобы Украина нас больше не шантажировала", — подвели итог читатели.
Ранее Rravda.Ru сообщала, что в Германии возмущены скромным приёмом Меркель в Киеве.
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Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.