Ожидания Украины в отношении помощи Запада и обещания, данные Ангелой Меркель во время ее воскресного визита в страну, не совпали:
Владимир Зеленский в знак благодарности за "давнюю поддержку своей страны" наградил Ангелу Меркель орденом Свободы — высшей наградой Украины для иностранных граждан.
К слову, среди получателей Ордена — президент США Джо Байден, покойный сенатор Джон Маккейн и венгерский миллиардер Джордж Сорос.
"В любом случае, в любом статусе и в любое время вы останетесь желанным гостем в Украине”, — сказал Зеленский, выразив надежду, что Меркель сохранит политическую активность даже после того, как уйдет с поста канцлера Германии.
Центральным вопросом встречи стал вопрос транзита газа через Украину. Меркель повторила свои прежние обещания:
В то же время она призвала Киев "подготовиться” к тому моменту, когда Европа окончательно перейдет к другим источникам энергии.
"Самое позднее через 25 лет газ из России вообще не будет экспортироваться в Европу или будет, но в гораздо меньших объемах. Украина должна быть готова к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа”, — сказала Меркель, добавив, что зависимость от этого ресурса в конечном итоге может быть заменена сотрудничеством по водороду.
Напомним, ранее, в пятницу, Меркель обсудила транзит газа с Владимиром Путиным, который заявил, что этот вопрос носит "чисто коммерческий характер”, и новый газопровод "Северный поток-2" по всем параметрам превосходит устаревшую трансукраинскую трубопроводную систему:
"СП-2 примерно на 2000 километров короче и построен по современным экологическим стандартам", — сказал российский президент.
Украинский лидер в очередной раз отказался рассматривать проект "Северный поток-2" как коммерческий:
"Я считаю, что неправильно не замечать, что трубопровод — это оружие”, — сказал Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции вместе с Меркель.
Украинский лидер призвал внести больше ясности в перспективы транзита газа через страну после 2024 года, которые он назвал "туманными”:
"Я хочу понять, что получит Украина и что может потерять наше государство после окончания контракта в 2024 году, и кто именно дает гарантии Украине".
Хотя оставалось неясным, какие условия квалифицируют трубопровод как "оружие”, Меркель заверила Зеленского, что Россия будет подвергнута новому раунду санкций, если это произойдет.
Еще один важный для украины вопрос обсуждался в ходе воскресной встречи — фактическое вооружение.
Зеленский призвал Германию, а также другие западные страны перейти от обещаний к делу и предложить больше материальной помощи:
"Мы связались с германским правительством по поводу поставок оружия и получили отказы в той или иной форме. И мне бы очень хотелось, увидеть, что Европа и Германия поддерживают нас. Мы ждем от них очень конкретных вещей.
Одним из приоритетов Украины в военной сфере является создание мощного флота, каким он был 30 лет назад. Нам это нужно для деблокации Черноморского и Азовского регионов", — настаивал Зеленский.
Напомним, Украина действительно получила большую часть советского флота после того, как стала независимой в 1991 году. Однако с годами активы пришли в негодность, и после воссоединения Крыма в 2014 году в Россию вернулись и несколько вышедших из строя судов, включая единственную украинскую подводную лодку.
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