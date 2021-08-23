Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому

Ожидания Украины в отношении помощи Запада и обещания, данные Ангелой Меркель во время ее воскресного визита в страну, не совпали:

канцлер Германии повторила свои заявления по "Северному потоку-2", тогда как Киев просил оружия и помощи в наращивании военно-морского флота.

Владимир Зеленский в знак благодарности за "давнюю поддержку своей страны" наградил Ангелу Меркель орденом Свободы — высшей наградой Украины для иностранных граждан.

© сайт президента Украины

К слову, среди получателей Ордена — президент США Джо Байден, покойный сенатор Джон Маккейн и венгерский миллиардер Джордж Сорос.

"В любом случае, в любом статусе и в любое время вы останетесь желанным гостем в Украине”, — сказал Зеленский, выразив надежду, что Меркель сохранит политическую активность даже после того, как уйдет с поста канцлера Германии.

Газовые страхи

Центральным вопросом встречи стал вопрос транзита газа через Украину. Меркель повторила свои прежние обещания:

"держать Россию в узде" с точки зрения "злоупотребления” трубопроводом, проходящим по дну Балтийского моря;

содействовать продлению транзита российского газа через Украину после 2024 года, когда истекает срок действия контракта.

В то же время она призвала Киев "подготовиться” к тому моменту, когда Европа окончательно перейдет к другим источникам энергии.

"Самое позднее через 25 лет газ из России вообще не будет экспортироваться в Европу или будет, но в гораздо меньших объемах. Украина должна быть готова к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа”, — сказала Меркель, добавив, что зависимость от этого ресурса в конечном итоге может быть заменена сотрудничеством по водороду.

Напомним, ранее, в пятницу, Меркель обсудила транзит газа с Владимиром Путиным, который заявил, что этот вопрос носит "чисто коммерческий характер”, и новый газопровод "Северный поток-2" по всем параметрам превосходит устаревшую трансукраинскую трубопроводную систему:

"СП-2 примерно на 2000 километров короче и построен по современным экологическим стандартам", — сказал российский президент.

Зеленский не согласен

Украинский лидер в очередной раз отказался рассматривать проект "Северный поток-2" как коммерческий:

"Я считаю, что неправильно не замечать, что трубопровод — это оружие”, — сказал Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции вместе с Меркель.

Украинский лидер призвал внести больше ясности в перспективы транзита газа через страну после 2024 года, которые он назвал "туманными”:

"Я хочу понять, что получит Украина и что может потерять наше государство после окончания контракта в 2024 году, и кто именно дает гарантии Украине".

Хотя оставалось неясным, какие условия квалифицируют трубопровод как "оружие”, Меркель заверила Зеленского, что Россия будет подвергнута новому раунду санкций, если это произойдет.

Мечты о советской славе

Еще один важный для украины вопрос обсуждался в ходе воскресной встречи — фактическое вооружение.

Зеленский призвал Германию, а также другие западные страны перейти от обещаний к делу и предложить больше материальной помощи:

"Мы связались с германским правительством по поводу поставок оружия и получили отказы в той или иной форме. И мне бы очень хотелось, увидеть, что Европа и Германия поддерживают нас. Мы ждем от них очень конкретных вещей.

Одним из приоритетов Украины в военной сфере является создание мощного флота, каким он был 30 лет назад. Нам это нужно для деблокации Черноморского и Азовского регионов", — настаивал Зеленский.

Напомним, Украина действительно получила большую часть советского флота после того, как стала независимой в 1991 году. Однако с годами активы пришли в негодность, и после воссоединения Крыма в 2014 году в Россию вернулись и несколько вышедших из строя судов, включая единственную украинскую подводную лодку.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.