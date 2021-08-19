Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что у Зеленского начались фантомными боли.
"Он уверен, что в Крыму ждут возвращения украинской власти, а жизнь на полуострове возможна только в составе Украины", — написала Скабеева в своем Telegram-канале.
Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что местные жители воспримут положительно возвращение Крыма Украине. По его словам, при возвращении полуострова ментальных изменений среди жителей не произойдет.
Президент также сказал, что россияне приезжают в Крым, как в гости. По его мнению, с возвращением Крыма украинской власти на полуостров вернется жизнь.
В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. Украина, США и Евросоюз не признали полуостров российским.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?