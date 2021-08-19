Скабеева назвала Зеленского человеком с фантомными болями

Ведущая ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что у Зеленского начались фантомными боли.

"Он уверен, что в Крыму ждут возвращения украинской власти, а жизнь на полуострове возможна только в составе Украины", — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что местные жители воспримут положительно возвращение Крыма Украине. По его словам, при возвращении полуострова ментальных изменений среди жителей не произойдет.

Президент также сказал, что россияне приезжают в Крым, как в гости. По его мнению, с возвращением Крыма украинской власти на полуостров вернется жизнь.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. Украина, США и Евросоюз не признали полуостров российским.

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