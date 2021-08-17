Протасевич запустил медиа SPRAVA, где рассказал о списке "раскаявшихся"

В Белоруссии экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич создал медиа — Telegram-канал SPRAVA.

SPRAVA вместо NEXTA

По словам бывшего оппозиционера Романа Протасевича, журналисты проекта будут писать о Белоруссии без "языка вражды" и "откровенной пропаганды". Также активист пообещал, что в SPRAVA будет только достоверная информация. Роман Протасевич сообщил:

"Только на SPRAVA вы сможете найти самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий, взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад".

Список "на помилование"

Первое сообщение в медиа — список из ста "раскаявшихся оппозиционеров". Его сформировал Юрий Воскресенский, руководитель Круглого Стола Демократических Сил. По данным Романа Протасевича, запрос на помилование отправили:

сотрудники СМИ;

блогеры;

активисты;

правозащитники.

Создатель SPRAVA добавил, что оппозиционеры должны признать свою вину, тогда их выпустят.

Напомним, что Роман Протасевич раскаялся и решил "всё исправить и жить спокойной жизнью" после заключения в СИЗО. Мама Протасевича заявляла, что его пытали.

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