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Белорусскую активистку будут судить за акцию возле посольства на Украине

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии возбудили уголовное дело против 21-летней Божены Жолудь за причинение вреда национальной безопасности во время акции на Украине. Об этом рассказали на официальном сайте представители Следственного комитета страны.

Белорусскую активистку будут судить за акцию возле посольства на Украине

Божена Жолудь родилась в Гомельской области. В прошлом году женщина переехала на Украину. По информации правоохранителей, обвиняемая возле посольства Белоруссии призывала людей участвовать в массовых беспорядках с насилием и оружием. Нарушение закона сняли на видео, его использовали и в опасных для белорусов телеграм-каналах.

Божена Жолудь может получить лишение свободы на пять лет. Сотрудники Следственного комитета отметили, что место преступление, Украина, не отменит санкции. Правоохранители продолжают расследовать дело.

Есть информация, что подозреваемая — подруга активиста Виталия Шишова, которого ранее нашли погибшим в лесопарке Киева.

Напомним, что украинская полиция занялась расследованием смерти Виталия Шишова. Президент Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать ход уголовного дела.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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