Белорусскую активистку будут судить за акцию возле посольства на Украине

В Белоруссии возбудили уголовное дело против 21-летней Божены Жолудь за причинение вреда национальной безопасности во время акции на Украине. Об этом рассказали на официальном сайте представители Следственного комитета страны.

Божена Жолудь родилась в Гомельской области. В прошлом году женщина переехала на Украину. По информации правоохранителей, обвиняемая возле посольства Белоруссии призывала людей участвовать в массовых беспорядках с насилием и оружием. Нарушение закона сняли на видео, его использовали и в опасных для белорусов телеграм-каналах.

Божена Жолудь может получить лишение свободы на пять лет. Сотрудники Следственного комитета отметили, что место преступление, Украина, не отменит санкции. Правоохранители продолжают расследовать дело.

Есть информация, что подозреваемая — подруга активиста Виталия Шишова, которого ранее нашли погибшим в лесопарке Киева.

Напомним, что украинская полиция занялась расследованием смерти Виталия Шишова. Президент Владимир Зеленский пообещал лично проконтролировать ход уголовного дела.

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