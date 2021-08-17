Украинские власти планируют разместить у себя беженцев из Афганистана

Украинские власти планируют передать в пользование США самолёты, чтобы помочь с вывозом афганских беженцев из столицы республики и улучшить отношения с Вашингтоном. Об этом рассказывают журналисты со ссылкой на людей, которые приближены к президенту Украины.

Владимир Зеленский в конце августа встретится с президентом Америки Джо Байденом. Как раз перед этим событием власти раздумывают о дружеском жесте в виде передачи самолётов для перевоза солдатами США афганцев из захваченного талибами* Кабула.

Кроме того, украинское правительство поставило вопрос о размещении в стране мигрантов из Афганистана. Однако пока политики сомневаются, поскольку общество может не принять подобное решение и организовать митинги.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил в Telegram-канале, что сотрудники ООН обязаны попросить власти Афганистана разрешить эвакуировать беженцев. По мнению политика, необходимо установить квоты и распределить их между государствами.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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