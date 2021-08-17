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Президент Германии прокомментировал захват Афганистана талибами*

Мир

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на выступлении заявил, что за трагедию в Афганистане несут ответственность все члены НАТО. Также политик призвал отрефлексировать ситуацию.

Президент Германии прокомментировал захват Афганистана талибами*

Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что захват Исламской Республики Афганистан боевиками террористической организации "Талибан"* "отбрасывает тень" на НАТО и Германию в том числе. Президент сообщил, что всем им необходимо разобраться, при этом не торопиться.

"Мы видим человеческую трагедию, за которую мы тоже несем ответственность", — признался Франк-Вальтер Штайнмайер.

Также политик прокомментировал видеозаписи, на которых в аэропорту Кабула погибают граждане Афганистана. Они пытались покинуть страну с помощью американских самолётов. Президент убеждён, что из-за этой ситуации Западу должно быть стыдно. 

Талибы* полностью захватили власть 15 августа. Президент республики Ашраф Гани улетел из страны и прихватил с собой чемоданы с деньгами. Их было настолько много, что часть пришлось оставить в аэропорту.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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