На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные

После ухода американцев там также остаются румыны и болгары.

В эфире украинского телеканала "24" прозвучала информация о том, что на бывшей военной базе США в Кабуле остался отряд из 12 украинских военнослужащих. Всего на территории базы остается более 40 человек, среди которых есть граждане Грузии, Болгарии и Румынии.

По словам СМИ, взявшие базу под контроль боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), ведут себя вежливо, но требуют вернуть оружие и предупреждают, что может быть "по-другому".

Украинское издание "Сегодня" сообщило, что в МИД страны знают о заблокированных на базе 12 украинцах и поддерживают с ними связь. В ведомстве заявили, что, на данный момент, не могут изменить ситуацию и будут пытаться эвакуировать украинцев из Кабула с помощью европейских стран-партнеров.

По информации украинского издания "Обозреватель", на базе остается около 400 вооруженных человек. Кроме граждан Украины, Румынии, Болгарии и Грузии, есть также британцы и индийцы. Источник издания рассказал, что талибы пока не проявляют агрессии, но тщательно охраняют базу. Эвакуация сейчас невозможна из-за отсутствия свободного самолета.

Из Афганистана украинским самолетом уже эвакуировали около 80 человек, среди которых восемь украинцев, а также граждане Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.

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