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США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула

Мир

Один из американских солдат получил легкое ранение.

США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула

Официальные представители Пентагона и Госдепа заявили о том, что США не считают "Талибан"* виновным в ситуации, возникшей 16 августа в кабульском аэропорту. Кроме того, американские чиновники уверены, что США тоже не причастны к случившемуся.

Накануне в аэропорту афганской столицы произошел ряд инцидентов. Граждане страны, спасающиеся от режима талибов, пытались любой ценой покинуть Кабул. В Интернете были опубликованы кадры того, как люди цепляются за взлетающий самолет, после чего стало известно, что несколько афганцев сорвались и упали вниз с летящего лайнера. Перед этим военные США открыли предупредительный огонь в воздух для того, чтобы толпа людей покинула взлетно-посадочную полосу.

В Пентагоне сообщили, что один из американских солдат получил легкое ранение, но "Талибан"* не имеет никакого отношения к инцидентам со стрельбой. Пресс-секретарь Джон Кирби заверил, что никто не пытался препятствовать эвакуации, и случившееся нельзя считать провалом. По словам Кирби, американские военные восстановили безопасность на территории аэропорта.

Пентагон уже объявил о возобновлении работы воздушной гавани.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Талибы захватили власть: хаос и паника, жители Кабула бегут. Что происходит в Афганистане
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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