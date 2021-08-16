Власти Канады спасут 20 тысяч беженцев из Афганистана, территории которого почти полностью находятся под влиянием террористической и запрещённой в России организации "Талибан"*.
Представители правительства Канады сообщили:
"Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место".
В заявлении подчеркнули, что примут:
Представитель МИД Германии Нильс Аннен выразил беспокойство насчёт миграционных последствий из-за захвата Афганистана.
Албания по просьбе американских властей на время примет беженцев, которые помогали деятельности США на территории республики. Об этом сообщил премьер-министр Эди Рама.
Напомним, что управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало самолётам не пересекать воздушное пространство столицы, которую захватили талибы.
*Запрещённая в России террористическая организация.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .