Канадские власти назвали группы беженцев, которых примут из Афганистана

Власти Канады спасут 20 тысяч беженцев из Афганистана, территории которого почти полностью находятся под влиянием террористической и запрещённой в России организации "Талибан"*.

Представители правительства Канады сообщили:

"Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место".

В заявлении подчеркнули, что примут:

людей, которые помогали канадским властям на территории республики;

журналистов;

женщин, которые боролись за свои права;

религиозных меньшинств;

ЛГБТ;

семьи переводчиков.

Представитель МИД Германии Нильс Аннен выразил беспокойство насчёт миграционных последствий из-за захвата Афганистана.

Албания по просьбе американских властей на время примет беженцев, которые помогали деятельности США на территории республики. Об этом сообщил премьер-министр Эди Рама.

Напомним, что управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало самолётам не пересекать воздушное пространство столицы, которую захватили талибы.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.