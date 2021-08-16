Азербайджанские войска впервые отправились в Афганистан в 2008 году.
В кабульском аэропорту продолжается эвакуация иностранцев и граждан Афганистана, спасающихся от захватившего власть в стране движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
СМИ Азербайджана со ссылкой на Минобороны страны сообщают о том, что безопасность эвакуации обеспечивают турецкие военные и их азербайджанские коллеги. Отряд из 120 солдат и офицеров помогает турецким союзникам, ранее отправленным в Афганистан в составе сил НАТО.
Министерство обороны Азербайджана заверило, что человеческих потерь в рядах миротворцев нет, личный состав находится в хорошем морально-психологическом состоянии.
Азербайджанские войска впервые отправились в Афганистан в 2008 году в рамках партнерских отношений с Турцией. Ранее в Анкаре рассказали о том, что рассматривают возможность полного вывода турецких войск из Афганистана.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .