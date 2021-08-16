Завод, ранее выпускавший знаменитые украинские "Запорожцы" переоборудует свои производственные линии и уже в следующем году будет выпускать автобусы под маркой Mercedes.
Об этом сообщает пресс-служба корпорации "УкрАВТО".
Как следует из сообщения, новый ЗАЗ А09 — целиком разработан украинскими конструкторами, "без привлечения сторонних организаций", но следуя рекомендациям компании "Мерседес".
В новых автобусах будут установлены двигатели, задние подвески и коробки передач от Mercedes и его логотип.
Разработанный запорожскими инженерами автобус рассчитан на 36 пассажиров и предназначен для междугородних перевозок. Пока планируется использовать его на внутреннем рынке страны", — рассказал Дмитрий Скляренко, пресс-секретарь УкрАВТО и уточнил, что "в перспективе" возможен экспорт автобуса в страны ЕС.
Опытная партия сойдет с конвейера уже в сентябре текущего года.
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