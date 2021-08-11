У президента США заподозрили старческое слабоумие после случая у резиденции.
Джо Байдена раскритиковали за то, что он будто бы проигнорировал инструкции специального агента у входа в Белый дом.
Издание The Hill обнародовало видео, на котором президент США возвращается в свою резиденцию после рабочего визита. На кадрах видно, как агент Секретной службы показывает Байдену на дорожку, ведущую к Белому дому, но президент почему-то следует вверх по лужайке.
По сообщениям Daily Mail, противники Байдена в Республиканской партии и Интернет-пользователи снова подозревают, что президент США страдает от старческого слабоумия. Другая часть общественности защищает Байдена и считает, что специальный агент просто попросил американского лидера пойти обходным путем.
В последнее время Джо Байден часто попадает в забавные ситуации. Весной он несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, а также неоднократно ошибался в названиях государств и именах президентов.
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