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Очередной ляп: Байден "привил от COVID-19" больше людей, чем живёт в стране

Мир

Президент США Джо Байден просчитался с количеством полностью вакцинированных граждан страны.

Очередной ляп: Байден "привил от COVID-19" больше людей, чем живёт в стране

Во время традиционного брифинга в Белом доме 78-летний президент заявил, что вакцину от коронавируса получили 350 миллионов американцев:

"Ну, более того — ещё раз напомню себе эту цифру — 350 миллионов американцев уже были вакцинированы. У них всё хорошо", — сказал он, заглянув в свои записи.

Хорошая цифра. Если бы не одно НО: согласно последней переписи населения, проводившейся в стране в апреле, всё население Соединённых Штатов составляет 331 миллион человек.

Вероятно, хозяина Белого дома подвела его хорошо известная привычка "оговариваться", над которой он сам же и иронизирует:

"Я — машина для оплошностей”.

В тот раз Байден, вероятно, хотел сказать, что в стране было использовано 350 доз вакцины, ведь, по последним данным, в США полностью вакцинированы 166 миллионов человек — около половины населения. Не исключено, что в записках президента речь шла именно об этом.

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Маразматик БАЙДЕН: самые нелепые оговорки
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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