Президент США Джо Байден просчитался с количеством полностью вакцинированных граждан страны.
Во время традиционного брифинга в Белом доме 78-летний президент заявил, что вакцину от коронавируса получили 350 миллионов американцев:
"Ну, более того — ещё раз напомню себе эту цифру — 350 миллионов американцев уже были вакцинированы. У них всё хорошо", — сказал он, заглянув в свои записи.
Хорошая цифра. Если бы не одно НО: согласно последней переписи населения, проводившейся в стране в апреле, всё население Соединённых Штатов составляет 331 миллион человек.
Вероятно, хозяина Белого дома подвела его хорошо известная привычка "оговариваться", над которой он сам же и иронизирует:
"Я — машина для оплошностей”.
В тот раз Байден, вероятно, хотел сказать, что в стране было использовано 350 доз вакцины, ведь, по последним данным, в США полностью вакцинированы 166 миллионов человек — около половины населения. Не исключено, что в записках президента речь шла именно об этом.
Читайте также:
Напридумывали должностей: очередной конфуз Байдена
Джо Байден перепутал Ирак с Ираном
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.