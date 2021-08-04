Ситуация с коронавирусом не дала Обаме отметить юбилей с Клуни и Спилбергом

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в планы и обычных людей, и власть имущих. Даже экс-президент США Барак Обама не смог с размахом отметить свой день рождения: решил, что безопасность всё-таки важнее, и остановился на более скромном варианте празднования.

Напомним, что 4 августа Бараку Обаме исполнилось 60 лет. Как сообщает The New York Times, в честь этого знаменательного события планировалась большая вечерника с сотнями участников. В числе приглашённых были, по сведениям издания, звезда Голливуда Джордж Клуни и режиссёр Стивен Спилберг.

Мероприятие хотели устроить в особняке экс-лидера США, расположенном на острове Мартас-Винъярд. Как пишут журналисты, многие гости уже ехали на него либо собирались это делать, когда пришло уточнение. Как сообщила пресс-секретарь Обамы Ханна Хэнкинс, в итоге из-за непростой ситуации с коронавирусом мероприятие решено было "урезать": приедут только члены семьи и самые близкие друзья Обамы. Так поступили, отметила Хэнкинс,

"…в связи с распространением нового дельта-штамма".

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