Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются

Боевики Талибана* (организация, запрещенная в РФ) нанесли удар по аэропорту Кандагара на юге Афганистана по меньшей мере тремя ракетами за ночь.

Об этом сообщил Reuters представитель повстанческой группировки, добавив, что целью было сорвать авиаудары, проведенные афганскими правительственными войсками.

"Аэропорт Кандагара был обстрелян нами, потому что враг использовал его в качестве центра для нанесения воздушных ударов по нам", — цитирует ИА представителя талибов Забиуллу Муджахида.

Представители афганского правительства заявили, что из-за ракетных обстрелов приостановлены все полеты из Кандагара, где частично повреждена взлетно-посадочная полоса.

В правительстве отмечают, что талибы рассматривают Кандагар как важный стратегический пункт, который они, похоже, используют в качестве центра контроля для получения полного господства над пятью другими провинциями.

Столкновения между афганскими войсками и боевиками движения "Талибан*" усилились в городах Кандагар и соседней провинции Гильменд.

Кроме того, официальный Кабул заявляет, что талибы заняли стратегические здания вокруг города Гераат, заставляя мирных жителей оставаться в своих домах.