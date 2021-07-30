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Блинкен разрешил Китаю "разруливать" проблемы Афганистана с талибами

Мир

Китай может сыграть конструктивную роль в Афганистане, если поможет обеспечить политическое урегулирование между Кабулом и талибами.

Так заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя встречу главы МИД КНР с представителями террористической организации, в ходе которой

  • Пекин дал понять, что видит в талибах важную роль в обеспечении мира и стабильности в Афганистане,
  • представитель Талибана* (организация, запрещённая в РФ) заявил, что Китай не заинтересован во вмешательстве во внутренние дела, а вместо этого хочет помочь восстановить мир в стране.
Ван И и Барадар Ахунд
Ван И и Барадар Ахунд

Американский дипломат отметил, что участие Пекина в раздираемой войной стране может быть “позитивным моментом”, если оно поможет работать над “мирным разрешением конфликта”.

Комментируя переговоры, Блинкен подчеркнул, что “никто не хочет видеть военный захват страны талибами или восстановление экстремистского исламского эмирата этой группировки».

Он призвал боевиков “мирно вернуться за стол переговоров», чтобы положить конец почти 20-летнему конфликту, который начался с вторжения США в центральноазиатскую страну в октябре 2001 года.

Напомним, МИД Китая неоднократно подчеркивающий, что стремится проводить политику невмешательства, ранее заявлял, что вывод возглавляемых США сил из Афганистана выявил внешнеполитический провал Вашингтона в этой стране.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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