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Подсчитали -прослезились: во сколько обошлась Прибалтике русофобия в адрес СП-2

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Прибалтийские страны ненадолго отвлеклись от придумывания способов "укусить" Россию и, неожиданно для себя, расстроились, обнаружив вдруг, что "активное противостояние" строительству СП-2 влетело им в копеечку.

Подсчитали -прослезились: во сколько обошлась Прибалтике русофобия в адрес СП-2

Как посчитал медиамагнат из Эстонии Ханс Х. Луйк, член правления концерна Ekspress Grupp, упущенная выгода исчисляется миллионами евро.

"Мы сражались против русской трубы самоотверженно. "Эстония не захотела получать ни копейки со строительства этого гиганта (хотя Финляндия неплохо заработала на нем)", -написал он в Facebook. — но приехал Байден и дал разрешение независимому немецкому государству с русскими эту сделку совершить".

Понять обиду эстонца можно: люди старались, а "хозяин" их предал и оскорбил в лучших чувствах. Да ещё и денег не дал за преданность.

И вот теперь — представители бизнеса с магнатом полностью согласны — было бы неплохо напомнить властям, как несколько лет назад они предлагали, отставив в сторону идеологию, заработать на газопроводе:

четыре года назад латвийские компании Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis обращались к властям с просьбой компенсировать недополученные доходы в размере €8,3 млн, которые эти предприятия могли бы получить при участии в "Северном потоке — 2".

А всего-то надо было разрешить строителям хранить трубы в порту Вентспилс и доставлять их на место прокладки в море.

А ещё, вспоминают бизнесмены, инвесторы "грозились" вложить в порт €14 млн, чтобы в нем появились грузовые площадки.

Как подсчитали в управлении порта, из-за "упёртости" политиков экономика Латвии "пролетела" мимо € 25 млн.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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