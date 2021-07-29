Три главных партии Туниса подозреваются в иностранном финансировании

Тунисский суд расследует дело трех политических партий страны, включая "Ан-Нахду" и "Сердце Туниса", в связи с обвинениями в получении ими иностранных средств во время избирательной кампании 2019 года.

В среду представитель судебной власти Туниса сообщил агентству новостей Тунисской Африки, что в первые две недели июля были начаты расследования по обвинениям в политических преступлениях.

Пресс-секретарь добавил, что расследование началось еще до того, как президент Кайс Сайед принял решение отправить в отставку премьер-министра и заморозить работу парламента.

"Ан-Нахда "и”Сердце Туниса" тогда заявили, что шаг Саида "равносилен революции".

Расследование касается трех политических партий — двух крупнейших в стране, "Ан — Нахда" и "Сердце Туниса", а также "Айш-Тунси" — в связи с утверждениями о том, что они получили иностранное финансирование во время выборов 2019 года.

В настоящее время Тунис сталкивается с одной из самых сложных политических проблем после того, как Саид отправил в отставку премьер-министра и заморозил работу парламента страны на 30 дней после экстренного заседания в воскресенье вечером.

С тех пор "Ан-Нахда" призвала к спокойствию после того, как ранее пригласила своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против шага президента. Хотя ситуация не обострилась в течение всей недели, армия по-прежнему находится вокруг здания парламента, чтобы предотвратить дальнейшие демонстрации.

Ан-Нахда (партия возрождения) — умеренная исламистская партия, занимает 89 мест в парламенте Туниса из 217.

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