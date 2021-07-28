Германские "зеленые" заподозрили Россию в своих проблемах

Партия "Союз-90"/"Зеленые" пожаловалась германским спецслужбам на рост количества атак на свои сервисы. По мнению "зеленых", к этому может быть причастна Россия.

Как отмечает в этой связи Bloomberg, в Москве якобы считают, что если канцлером Германии станет кандидат от партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, то это может создать угрозу российским интересам и еще больше испортить отношения между Россией и Германией.

"Зеленые" и в самом деле известны как резкие критики российских властей. Кроме того, это по сути единственная значимая политическая сила в Германии, которая последовательно выступает против строительства и запуска в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". В теории, победа "зеленых" на сентябрьских выборах в бундестаг и в самом деле может существенно осложнить отношения между Россией и Германией. Если, конечно, они на практике примутся воплощать то, о чем сейчас говорят.

До недавнего времени Анналена Бербок лидировала в опросах общественного мнения. Однако вот уже несколько недель ее популярность и популярность "зеленых" падает. Дело в том, что Бербок уличили в плагиате, а кроме того, она позволила себе ряд некорректных высказываний во время публичных выступлений. Кроме того, она пообещала поднять цены на бензин и запретить короткие авиаперелеты.

Не исключено, что нынешняя жалоба "зеленых" связана с попыткой этой партии отвлечь внимание от неудачных высказываний ее лидера. Поиск "руки Москвы" достаточно обычный прием. Вот только не факт, что он может сработать и помочь "зеленым" поднять рейтинг.