Джулиан Ассанж остался без гражданства Эквадора

Никак не завершатся "приключения" Джулиана Ассанжа — "отец-основатель" WikiLeaks остался без гражданства Эквадора.

Напомним, что Ассанж известен как человек, "сливший" в больших объёмах разного рода секретные данные, касающиеся преступлений и проступков власть имущих многих стран мира. Проект WikiLeaks, собственно, и был создан ради того, чтобы люди могли конфиденциально обмениваться такими данными.

Счастливым гражданином Эквадора Ассанж стал не так уж давно — в 2018 году. Однако, как сообщает ABC со ссылкой на эквадорский МИД, решение о том, что основатель WikiLeaks лишается гражданства, вынесли через суд.

"[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", — отмечают в МИД Эквадора.

Адвокат Ассанжа, Карлос Поведа, прокомментировал ситуацию кратко: будет апелляция, потому что нарушены права подзащитного. В частности, самому Ассанжу поучаствовать в слушаниях не дали.

"Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства", — считает Поведа.

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