Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына в Австралию

Отец арестованного в Лондоне журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвал власти Австралии добиться экстрадиции сына на родину.



Джулиан Ассанж: история заточения / Новости от 12.04.2019 08:17

Как заявил отец Ассанжа Джон Шиптон в интервью австралийской газете Herald Sun, такой вариант устроил бы обе стороны. Более того, возможность экстрадиции журналиста обсуждалась во время последней встречи членов сената с представителями министерства иностранных дел Австралии.

Шиптон добавил, что кадры ареста сына его поразили. "Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел очень плохо. Мне 74 года и я выгляжу лучше, чем он - в его 47 лет», - отметил отец Ассанжа.

Напомним, власти Австралии, гражданином которой и является Ассанж, обещали оказать ему консульскую помощь, однако предупредили, что никакого "особого отношения" к нему не будет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что WikiLeaks опубликовала короткое видео, на котором кот журналиста Джулиана Ассанжа сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина.

"Мы можем подтвердить, что кот Джулиана Ассанжа находится в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства Эквадора в середине октября 2018 года. Они снова будут вместе в условиях свободы", - сказано в видеозаписи, опубликованной на странице организации в Twitter.

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В Лондоне арестован Джулиан Ассанж