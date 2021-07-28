Минобороны Армении сообщило о первых погибших в результате возобновившихся боёв на границе с Азербайджаном.
"В результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на приграничных участках Армении погибли три армянских военнослужащих. Двое получили ранения. Боевые столкновения продолжаются", — говорится в распространённом сообщении.
Напомним, как рассказывала Pravda.Ru, перестрелка на границе началась сегодня ночью:
Минобороны Армении подтвердило ранее распространённую властями Азербайджана информацию о том, что сегодня ночью возобновились боевые действия на северо-восточном направлении границы.
Сообщение размещено на сайте военного ведомства страны. В нем говорится, что примерно в 03:40 (по местному времени) азербайджанские военные "в очередной раз" нарушили перемирие и режим прекращения огня на одном из участков армяно-азербайджанской границы.
По данным армянского минобороны, к половине восьмого утра были ранены двое военнослужащих, "состояние ещё пятерых уточняется".
На момент публикации материала приходят сообщения, что с обеих сторон уже есть потери. Число жертв и раненых пока не называется.
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