Эксперт объяснил, почему турки никогда не признают Крым российским

История со "сделкой", озвученной турецким профессором Хасаном Уналом, набирает обороты. Напомним, что Унал придумал, как Россия могла бы провести с Турцией "обмен" по вопросу признания Крыма.

Суть идеи Унала коротко: если Россия признаёт независимость Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), то взамен получает некие выгоды по части признания Крыма. На слова профессора уже среагировал Кремль: там заявили, что российские регионы — не предмет для сделок.

Комментарий по ситуации предоставил для NEWS. ru директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Он уверен: турки никогда не признают Крым частью России. И на то есть веская причина.

"Турки никогда не признают Крым российским, потому что там есть серьёзное лобби, крымско-татарское, которое там работает. Там их 2,5 миллиона живёт", — подчеркнул Багдасаров.

Кроме того, за признание ТРСК Москва "поплатится" разрывом отношений с Грецией и Кипром, что очень невыгодно.

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