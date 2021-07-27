Песков высказался по поводу "сделки" с Турцией по Крыму

По поводу "сделки", которую могли бы заключить Россия и Турция в части признания некоторых территорий, высказались в Кремле. Регионы России — не предмет для "сделок", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Вы — нам, мы — вам: особенности турецких "сделок"

Напомним, что ранее турецкий профессор Хасан Унал выступил с заявлением следующего толка. Если бы Россия признала, что самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра — независимое государство, то "в ответ" могла бы "договориться" с Турцией по поводу статуса Крыма.

К слову, Унал отметился также "искромётным" заявлением по поводу сотрудничества Украины и Турции, заявив, что Москве не стоит об этом беспокоиться.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", — высказался Песков.

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", — добавил пресс-секретарь.

Комментарий из Госдумы: "сделка" — плохое слово

Госдума

Чуть позднее идею профессора прокомментировал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он сообщил РИА "Новости", что так ставить вопрос вообще неправомерно, поскольку в обоих случаях всё надо решать через волеизъявление населения.

"Я вообще не приемлю слово "сделка". Мы говорим о свободе и волеизъявлении народа, проживающего как на территории Северного Кипра, так и на территории Крыма. И в данном случае Крым — это волеизлияние людей, которые референдумом подтверждают своё желание, и только поэтому мы защитили людей, проживающих на территории Крыма. Неважно, русскоязычные это, украинцы или крымские татары", — отметил Чепа.

Так что проживающие на территории Северного Кипра должны высказать своё мнение на референдуме.

"А "сделка" — это очень плохое слово, мне оно не нравится", — заключил депутат.

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