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"Чётко, вертикально и продуманно": зачем Украине "национальное сопротивление"

Мир

С января 2022 года на Украине вступает в силу новый закон: о "национальном сопротивлении". И Киев не замедлил объяснить, зачем он нужен: как водится, не обошлось без упоминания России.

"Чётко, вертикально и продуманно": зачем Украине "национальное сопротивление"

Напомним, что суть закона о "национальном сопротивлении" коротко можно описать так: украинских граждан будут (благодаря некому "комплексу мероприятий") готовить к сдерживанию агрессии противника и защите суверенитета страны.

"Эта система будет составлять из сил территориальной обороны… в составе и под председательством верховного главнокомандующего нашего государства и в прямом подчинении командующего ВСУ.

Всё будет чётко, вертикально и продуманно", — считает депутат "Слуги народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

В целом же, уверена Верещук, система пригодится для того, чтобы "предупредить" Россию о "слишком высокой" цене в случае агрессивных шагов. Так что закон нужен — и его стоило принять раньше, заключила она.

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Национальное сопротивление. Как украинцев будут готовить к отпору военной агрессии — ICTV
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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