Россия может потерять десять процентов валового внутреннего продукта в связи с глобальным энергопереходом. Об этом предупреждает Анатолий Чубайс, который ныне занимает пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
"Следствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о десяти процентах валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно", — сказал Чубайс, выступая на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".
По словам Чубайса, российский экспорт является наиболее уязвимой зоной. При этом, подчеркнул он, в российском правительстве по поручению Михаила Мишустина работают "десятки министерств и ведомств".
Следует заметить, что в июле Еврокомиссия представила программу по защите климата "Зеленый курс". В рамках этой программы уже с 2023 года предполагается ввести в действие Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) — углеродный сбор.
По подсчетам РБК, этот сбор может затронуть российские поставки на сумму около семи миллиардов евро. Больше всего придется платить за ввоз железа и стали из России — 655 млн евро, азотных удобрений — 398 млн евро. Под действие сбор попадет и экспорт алюминия. В общей сложности российским компаниям придется уплачивать до 1,1 миллиарда евро в год. Это в дополнение к уже существующим сборам.
И это только начало. В частности, ранее эксперты Boston Consulting Group (BCG) подсчитали, что введение углеродного сбора может стоить российским компаниям как минимум 3-4,8 млрд долларов в год.
По мнению экспертов BCG, в наибольшей степени углеродный сбор затронет сектора, производящие продукты нефтепереработки, кокс, а также горнодобывающую промышленность. Согласно их расчетам, углеродный сбор снизит рентабельность поставок нефти в ЕС в среднем на 20%, если ее цена останется в пределах от $30 до $40 за баррель.
А высокие цены на российскую нефть могут привести к тому, что европейские производители химической продукции начнут закупать больше сырья у Саудовской Аравии, где добыча оставляет меньший углеродный след.
Собственно, понятно, что если ничего не предпринимать, то российскую экономику и в самом деле могут ожидать большие финансовые потери. И не только это. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что механизм углеродного налога существенно изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами Евросоюза.
Министр выразил уверенность, что "есть альтернативы такой высокой цене за достижение климатических целей". Вот только готовы ли в Евросоюзе обсуждать эти альтернативы?
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