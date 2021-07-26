Чубайс предупредил Россию об огромных потерях. И к этому стоит прислушаться

Россия может потерять десять процентов валового внутреннего продукта в связи с глобальным энергопереходом. Об этом предупреждает Анатолий Чубайс, который ныне занимает пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Чубайс предупреждает

"Следствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о десяти процентах валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно", — сказал Чубайс, выступая на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

По словам Чубайса, российский экспорт является наиболее уязвимой зоной. При этом, подчеркнул он, в российском правительстве по поручению Михаила Мишустина работают "десятки министерств и ведомств".

Следует заметить, что в июле Еврокомиссия представила программу по защите климата "Зеленый курс". В рамках этой программы уже с 2023 года предполагается ввести в действие Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) — углеродный сбор.

По подсчетам РБК, этот сбор может затронуть российские поставки на сумму около семи миллиардов евро. Больше всего придется платить за ввоз железа и стали из России — 655 млн евро, азотных удобрений — 398 млн евро. Под действие сбор попадет и экспорт алюминия. В общей сложности российским компаниям придется уплачивать до 1,1 миллиарда евро в год. Это в дополнение к уже существующим сборам.

Другие подсчеты

И это только начало. В частности, ранее эксперты Boston Consulting Group (BCG) подсчитали, что введение углеродного сбора может стоить российским компаниям как минимум 3-4,8 млрд долларов в год.

По мнению экспертов BCG, в наибольшей степени углеродный сбор затронет сектора, производящие продукты нефтепереработки, кокс, а также горнодобывающую промышленность. Согласно их расчетам, углеродный сбор снизит рентабельность поставок нефти в ЕС в среднем на 20%, если ее цена останется в пределах от $30 до $40 за баррель.

А высокие цены на российскую нефть могут привести к тому, что европейские производители химической продукции начнут закупать больше сырья у Саудовской Аравии, где добыча оставляет меньший углеродный след.

Собственно, понятно, что если ничего не предпринимать, то российскую экономику и в самом деле могут ожидать большие финансовые потери. И не только это. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что механизм углеродного налога существенно изменит, а в некоторых случаях и вовсе остановит традиционную двустороннюю торговлю между Россией и странами Евросоюза.

Министр выразил уверенность, что "есть альтернативы такой высокой цене за достижение климатических целей". Вот только готовы ли в Евросоюзе обсуждать эти альтернативы?