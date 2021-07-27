Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь и проявленную солидарность

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Россию за доставку гуманитарной помощи и "солидарную реакцию" на кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубляемой экономической блокадой США.

"Российская Федерация откликнулась на просьбу о помощи, понимая нашу реальность, наши проблемы, понимая также, что у нас общий враг, который вводит против Москвы и Гаваны - неугодных ему - санкции", — сказал Диас-Канель во время мероприятия в честь Дня национального восстания.

За что "спасибо"

Два военных транспортника "Руслан" привезли в воскресенье в Гавану более 88 тонн гуманитарной помощи.

Груз включает в себя продукты питания, средства индивидуальной защиты и более миллиона масок для лица.

Доставку помощи латиноамериканской стране инициировал лично президент России Владимир Путин.

Груз прибыл через два дня после того, как правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций в отношении должностных лиц Кубы за предполагаемые "злоупотребления в отношении демонстрантов" в ходе протестов, которые имели место в некоторых точках острова 11 июля.