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Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь и проявленную солидарность

Мир

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Россию за доставку гуманитарной помощи и "солидарную реакцию" на кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубляемой экономической блокадой США.

Президент Кубы поблагодарил Россию за помощь и проявленную солидарность

"Российская Федерация откликнулась на просьбу о помощи,  понимая нашу реальность, наши проблемы, понимая также, что у нас общий враг, который вводит против Москвы и Гаваны - неугодных ему - санкции", — сказал Диас-Канель во время мероприятия в честь Дня национального восстания.

За что "спасибо"

  • Два военных транспортника "Руслан" привезли в воскресенье в Гавану более 88 тонн гуманитарной помощи. 
  • Груз включает в себя продукты питания, средства индивидуальной защиты и более миллиона масок для лица.
  • Доставку помощи латиноамериканской стране инициировал лично президент России Владимир Путин.

Груз прибыл через два дня после того, как правительство Соединенных Штатов объявило о введении новых санкций в отношении должностных лиц Кубы за предполагаемые "злоупотребления в отношении демонстрантов" в ходе протестов, которые имели место в некоторых точках острова 11 июля.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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