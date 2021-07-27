Украина указала Wildberries на дверь

Крупнейшему российскому гиганту электронной коммерции и доставки теперь запрещено работать в Украине. Причина того, что Wildberries "указали на дверь" — продажа книг с "антиукраинским содержанием”.

Распоряжение подписал о введении санкций против маркетплейса и его владелицы Татьяны Бакальчук подписал Владимир Зеленский.

Согласно документу, активы интернет-ритейлера будут заблокированы, а его товары теперь запрещено перемещать через Украину. Кроме того, Wildberries будет лишен доступа к телекоммуникационным услугам или возможности продавать технологии и права интеллектуальной собственности. Бакальчук же запрещен въезд в страну.

К слову, это не первый санкционный пакет против российского маркетплейса. Ранее СНБО Украины обвинил ритейл в том, что на его площадке "продаётся российская пропаганда и форма российских солдат" (цитата из ТГ-канала министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко).

Что делать с электронным коммерсантом в Незалежной решали с января. Тогда Сергей Олейник, глава государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию заявил, что Wildberries, скорее всего, будет включена в предстоящие версии национального санкционного списка страны.

По его словам, компания "получает прибыль в Украине, платя налоги в государстве-агрессоре”. А еще "сервис предлагает клиентам доступ к нецензурным книгам, которые содержат антиукраинский контент". И всё бы ничего, но вот "низкие цены на литературу на Wildberries затрудняют конкуренцию традиционным украинским продавцам".