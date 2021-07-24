Украина наказала Wildberries из-за пророссийской пропаганды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против российской сетевого гиганта Wildberries.

"Ретейл с РФ в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат. Он не будет работать на Украине", — написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём Telegram-канале.

По мнению чиновника, запрет торговать на территории Украины является "еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии".

Лидер Украины Владимир Зеленский поддержал это решение. Теперь российский интернет-ретейлер Wildberries ограничен в своих торговых делах на территории Незалежной сроком на три года.

От санкции пострадали соучредители Wildberries, граждане РФ и гражданин Франции.

Также под санкции попали юридические лица: компания Wildberries и ее структуры, а также ассоциация "Франция — Крым".

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