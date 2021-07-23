Гарантируем: Варшава пообещала поддержать Киев в трудную минуту

Украинско-польские отношения в связи с договорённостями Германии и США по "СП-2", похоже, лишь окрепнут. Ранее пообещав Киеву вместе работать по "противодействию" газопроводу, Варшава решила дополнить свои слова ещё более приятными заверениями.

Ситуацию разъяснил руководитель канцелярии президента Польши Блажей Спыхальский. Он отметил: Украина совершенно закономерно опасается того, что Россия расширит влияние на газовый рынок Европы. В результате этого Украина может недополучить прибыль, а также оказаться в сложном положении по части энергобезопаности.

"Благодаря этому газопроводу Россия получит большое влияние на европейский газовый рынок, а также заработает очень большие деньги. Украина опасается, что это негативно скажется на её безопасности и интересах. Но руководство Польши гарантирует Киеву поддержку, если его положение действительно ухудшится", — сообщил Спыхальский в эфире Polskie Radio.

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