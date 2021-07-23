Если история противостояния Киева практически достроенному "СП-2" продолжится, то, оперируя футбольными терминами, украинская сторона начнёт бить пенальти в свои же ворота.
Напомним, что в "футбольную" плоскость спор по поводу "СП-2" неожиданно перевёл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть ещё два тайма, а если понадобится, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины.
Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории.
Впереди ещё много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", — высказался министр во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто (цитирует "Европейская правда").
Прокомментировать высказывание Кулебы решил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Он написал в Twitter, что украинский министр, по всей видимости, кое-чего не понял.
"Кулеба намерен сражаться с Сев. потоком-2 в "овертайме и с помощью серии пенальти".
Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла. Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков.
А настаивать на своем — все равно, что бить пенальти в свои ворота", — написал Пушков.
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