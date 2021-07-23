EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Льняная каша защитит от развития рака и сердечных заболеваний
Наталья Подольская рассказала о достижениях девятимесячного сына
Наташа Королёва и Тарзан "укололись" перед поездкой в Турцию
Российским ресторанам предложили уменьшить порции блюд в меню
Любовь Успенская показала похорошевшую после операции дочь
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Глава Минюста Украины предрёк России "неминуемое поражение" в ЕСПЧ
К осени одежда и обувь подорожают на 10-15%

Овертайм и пенальти: Кулеба заявил, что "игра" по "СП-2" ешё не закончена

Мир

Если история противостояния Киева практически достроенному "СП-2" продолжится, то, оперируя футбольными терминами, украинская сторона начнёт бить пенальти в свои же ворота.

Ещё не конец: Киев живёт "серий пенальти"

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Напомним, что в "футбольную" плоскость спор по поводу "СП-2" неожиданно перевёл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Игра вчера не закончилась. Игра из основного времени была переведена в овертайм. Но есть ещё два тайма, а если понадобится, то и серия послематчевых пенальти, чтобы защитить интересы Украины.

Поэтому не надо расценивать заявление США и Германии как конец истории.

Впереди ещё много вещей: сертификация "Северного потока-2", страхование и главное, как будут выполняться те вещи, которые записаны в заявлении", — высказался министр во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто (цитирует "Европейская правда").

Доиграются. Но "матч" уже не спасти

Алексей Пушков
Алексей Пушков

Прокомментировать высказывание Кулебы решил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Он написал в Twitter, что украинский министр, по всей видимости, кое-чего не понял.

"Кулеба намерен сражаться с Сев. потоком-2 в "овертайме и с помощью серии пенальти".

Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла. Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков.

А настаивать на своем — все равно, что бить пенальти в свои ворота", — написал Пушков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

🔴 Украина пообещала взять реванш над Россией за «Северный поток-2»
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Овертайм и пенальти: Кулеба заявил, что "игра" по "СП-2" ешё не закончена
Киев написал письмо в ЕК с требованием компенсаций. Отвечать ему не спешат
Италия продлила режим ЧС из-за "ковида" до 31 декабря 2021 года
Натан Эйсмонт оценил полёт Джеффа Безоса в космос
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Секретки на колеса. Что выбрать?
Льняная каша защитит от развития рака и сердечных заболеваний
Наталья Подольская рассказала о достижениях девятимесячного сына
Наташа Королёва и Тарзан "укололись" перед поездкой в Турцию
Российским ресторанам предложили уменьшить порции блюд в меню
Популярное
Международные соревнования
Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским

На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".

Украина в бешенстве: на сайте Олимпиады-2020 Крым оказался российским
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Мир. Новости мира
Поймала на слове: Меркель высказалась о США, России и "СП-2"
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19
Интернет
Зачем и как Россию отключали от интернета
Любовь Степушова Сможет ли Checkmate поставить мат F-35 и FC-31 Любовь Степушова Василий Амирджанов Дворцы гаишников могут найти не только на Ставрополье Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
Спикер МИД Украины надерзил Вашингтону. И на то были причины
Космос
Почему США хотели бы работать с Россией в космосе, а Россия - нет 
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Мир. Новости мира
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников