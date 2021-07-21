Не пропадать же: Варшава перепродаст Киеву вакцины от коронавируса

Любопытная ситуация с вакцинами от коронавируса развернулась в Польше. Вакцинация населения идёт настолько вялыми темпами, что Варшава решила продать часть вакцинного запаса — и первым покупателем будет Украина.

Подробности предоставил пресс-секретарь министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич. Он пообщался с Polskie Radio и объяснил: ранее Варшава купила около 100 млн доз вакцин, однако вакцинировано пока всего 16,3 млн поляков.

Темпы вакцинации не радуют, а вакцины не могут храниться бесконечно — и, чтобы избежать их просрочки (а затем и утилизации), партию в миллион доз продадут Украине. При этом известно, что сроки годности истекают как минимум у нескольких миллионов доз — так что в будущем покупателями могут стать, например, Вьетнам, Австралия или государства Балкан.

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