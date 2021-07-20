Зеленый свет для демографии: в Китае отменили штраф за рождение третьего ребенка

20 июля в Китае были сняты последние ограничения на третьего ребенка в семье, сообщает RT. Данное решение было принято госсоветом республики.

В 2016 года, из-за наступившего демографического кризиса, Китай отказался от политики "Одна семья - один ребенок", проводимой с 1979. К весне текущего года эта тенденция продолжилась, а теперь достигла своего пика - за рожденье третьего ребенка не будет взиматься даже штраф.

По последним данным население Поднебесной составляет почти полтора миллиарда человек. С середины прошлого века китайские власти впервые стали предпринимать меры для регулирования бурной рождаемости.

Реальные результаты принесла третья кампания политики демографического планирования, начавшаяся в 1970-х годах. С ее помощью к 2000 году среднее количество детей, рожденных от одной женщины в течение жизни, равнялось 1,6 вместо 6.

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