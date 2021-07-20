20 июля в Китае были сняты последние ограничения на третьего ребенка в семье, сообщает RT. Данное решение было принято госсоветом республики.
В 2016 года, из-за наступившего демографического кризиса, Китай отказался от политики "Одна семья - один ребенок", проводимой с 1979. К весне текущего года эта тенденция продолжилась, а теперь достигла своего пика - за рожденье третьего ребенка не будет взиматься даже штраф.
По последним данным население Поднебесной составляет почти полтора миллиарда человек. С середины прошлого века китайские власти впервые стали предпринимать меры для регулирования бурной рождаемости.
Реальные результаты принесла третья кампания политики демографического планирования, начавшаяся в 1970-х годах. С ее помощью к 2000 году среднее количество детей, рожденных от одной женщины в течение жизни, равнялось 1,6 вместо 6.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.