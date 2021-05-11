В Китае падает рождаемость - страна идет в демографическую яму

Рост населения Китая в последнее десятилетие снизился до минимума. Об этом свидетельствуют данные переписи населения, проведенной в стране.

"Власти должны усилить стимулы для пар иметь больше детей. Только так можно предотвратить необратимый спад численности населения", — говорят социологи.

Напомним, в конце 1970-х годов в Китае, чтобы предотвратить демографический взрыв была введена "политика одного ребенка", которую отменили в 2016-ом.

В последние месяцы государственные СМИ Китая все более мрачно оценивают перспективы, заявляя, что население может начать сокращаться в ближайшие несколько лет. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что число людей, живущих в материковом Китае, достигнет пика в 2030 году, а затем сократится.

Китай уже давно беспокоится о росте своего населения, стремясь поддержать свой экономический подъем и повысить благосостояние.

По словам Хуана Вэньчжэн, эксперта по демографии в Центре Китая и глобализации, "городские пары, особенно те, кто родился после 1990 года, ценят свою независимость и карьеру больше, чем желание иметь детей".

Не последнюю роль в этом играет и "дороговизна" воспитания ребенка:

согласно отчету государственного аналитического центра

в 2005 году воспитание ребенка в обычной китайской семье обошлось в 490 000 юаней ($74 838);

к 2020 году стоимость выросла до 1,99 миллиона юаней — то есть, в четыре раза.

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