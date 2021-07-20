Зеленский съездил в Грузию и нашёл приоритет для мирового сообщества

Лидер Украины Владимир Зеленский времени зря не теряет: он успел съездить с визитом в Грузию и рассказать про "приоритет для мирового сообщества".

В Грузии украинского лидера ждала "тёплая компания" — с ним пообщались:

Майя Санду , молдавский президент;

, молдавский президент; Саломе Зурабишвили , грузинский президент;

, грузинский президент; Шарль Мишель, президент Европейского совета.

Встреча прошла весьма плодотворно: как в формате конференции "Европейский путь Грузии", так и в формате "Ассоциированного трио" политики обсудили вопросы, связанные с интеграцией с ЕС, безопасностью и сотрудничеством.

"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе. Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества. Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", — рассказал Зеленский.