Лидер Украины Владимир Зеленский времени зря не теряет: он успел съездить с визитом в Грузию и рассказать про "приоритет для мирового сообщества".
В Грузии украинского лидера ждала "тёплая компания" — с ним пообщались:
Встреча прошла весьма плодотворно: как в формате конференции "Европейский путь Грузии", так и в формате "Ассоциированного трио" политики обсудили вопросы, связанные с интеграцией с ЕС, безопасностью и сотрудничеством.
"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе.
Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества.
Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", — рассказал Зеленский.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.