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Зеленский съездил в Грузию и нашёл приоритет для мирового сообщества

Мир

Лидер Украины Владимир Зеленский времени зря не теряет: он успел съездить с визитом в Грузию и рассказать про "приоритет для мирового сообщества".

Зеленский съездил в Грузию и нашёл приоритет для мирового сообщества

В Грузии украинского лидера ждала "тёплая компания" — с ним пообщались:

  • Майя Санду, молдавский президент;
  • Саломе Зурабишвили, грузинский президент;
  • Шарль Мишель, президент Европейского совета.

Встреча прошла весьма плодотворно:  как в формате конференции "Европейский путь Грузии", так и в формате "Ассоциированного трио" политики обсудили вопросы, связанные с интеграцией с ЕС, безопасностью и сотрудничеством. 

"Значительное внимание мы уделили сегодня развитию безопасности и оборонного сотрудничества в Черноморском регионе.

Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановлении безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества.

Важным инструментом для достижения этой цели может стать украинская инициатива "Крымская платформа", — рассказал Зеленский.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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